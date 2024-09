Megosztotta a tapasztalatait.

Fotó: Szollár Zsófi / Index

Ahogy arról az Indexen beszámoltunk, augusztus elején a 18 éves ifjabb Schobert Norbert közösségi oldalán jelentette be, hogy belépett a Magyar Honvédség tartalékosaihoz. Posztjában a honvédségi toborzó videó mellett azt írta, békétlenség uralkodik a világban, és másokat is arra buzdít, hogy lépjenek be a seregbe. Rubint Réka és Schobert Norbert idősebbik fia nemrég megkezdte tartalékos katonai szolgálatát, tapasztalatait pedig a Borssal osztotta meg.

Mint fogalmaz, nagyon jó érzés látni, hogy mennyire nagy a rend. Korábban már elárulta, hogy a kiképzés Gödöllőn zajlik, ahol nem szükséges bent aludni, reggel hétre érkeznek és délután négyig, vagy ha elhúzódik, fél 5-ig vannak bent. Hozzátette, egyelőre a harcászati gyakorlatokban még nincsen lövészet, ez a foglalkozás annak az előszobája.

A terepen történő mozgásgyakorlatokat tanultuk, hogy ha lőnek ránk és nagy a nyomás, akkor hogyan kell oldalazva kúszni egy lőszerdobozért, vagy hogyan kell újratölteni. Tanultuk a fegyvertartást, állva, térdelve, fekve, illetve a technikai és taktikai ürítést is. A harcászati gyakorlatnak része az is, hogy megtanuljuk, miként kell szétszedni és összerakni a gépkarabélyt. Úgy vélem, nagyon hasznos dolgokat tanulunk a gyakorlatok során, amiket miniszter úrnak is bemutattunk

Az fiatalabbik Schobert szerint az egész gyakorlatnál fontos volt, csak akkor haladtak tovább egy feladattal, ha a parancsnokok úgy ítélték meg, hogy már mindenkinek ugyanolyan jól megy.

Ez is mutatja azt az óriási összetartást, amit itt tapasztalok és ez nagyon jó érzéssel tölt el. Miniszter úr (Szalay-Bobrovniczky Kristóf – a szerk.) elégedett volt a látottakkal, de nyilván volt rajtam nyomás is, mert fontos számomra a véleménye, nagyon igyekeztem mindent jól csinálni. A gyakorlat végén egyébként megdicsértek bennünket, hogy jól teljesítettünk és mivel a feletteseink is a mi teljesítményünk alapján kapják az értékelést, ez mindenkinek egy nagyon pozitív visszajelzés volt.

Schobert Norbert Jr. és a katonatársai az alap kiképzés elvégeztével hamarosan a lövészettel is megismerkednek, ehhez viszont elengedhetetlen az eddig tanultak készség szintű elsajátítása.

„Nem gondoltam volna, hogy ennyire nehéz egy fegyver. Elég nagy fizikai erőt igényel fegyverrel kúszni-mászni, ám a kiképzésnek köszönhetően folyamatosan fejlődöm, fizikailag és mentálisan is egyre erősebb vagyok.” – tette hozzá.