Kényelmesebb a zsűriasztalnál helyet foglalni.

Szeptember 7-én elrajtolt a Sztárban Sztár jubileumi 10. évada, a TV2 négytagú zsűriasztalánál pedig Hajós András, Lékai-Kiss Ramóna, Stohl András és Liptai Claudia foglal helyet. Utóbbi a hot! magazinnak adott interjút, melyből kiderült, hogy a zsűriszékben érzi magát a legkomfortosabban, versenyzőként már idegesebb lenne.

„Nem vagyok jó versenyzőalkat, ezt tudom magamról, és ezért sem megyek bele ilyen helyzetekbe. Szerintem fontos, hogy tudd magadról, mit bírsz” – magyarázta a tévés, majd hozzátette: esetleg, ha stabilabb énektudás és nagyobb magabiztosság lenne a birtokában, akkor talán eljátszana a részvétel gondolatával.

Megjegyezte, azon is egyre többet dolgozik, hogy az őt érő kritikákra nyitottabb legyen, amivel versenyzőként bizony számolni kell. Bár a színházban vagy anyaként elfogadja a kritikát, de egy ilyen műsorban nagyon rosszul viselné. Liptai ugyanakkor zsűriként az őszinte szavakat preferálja, ugyanis szerinte a zsűritagoknak az a feladatuk, hogy nyíltan, mellébeszélés nélkül mondjanak értékítéletet az adott produkcióról akkor is, ha az nem éppen pozitív:

Volt olyan korábban, hogy valaki megsértődött ezen, pedig ez is része a műsornak. Ami persze lehet öncélú poénkodás, de jogos észrevétel is, mert egy másik produkció jobb volt. De akárhogy is, szerintem az életben nincs helye sértődésnek