Hozzá hasonlóan párja is a médiában dolgozik.

Fotó: RTL

A Next Top Model Hungary egyik versenyzője, Alföldy Anna boldogabb nem is lehetne, hiszen tavasszal rátalált a szerelem. A Borsnak mesélt a a kapcsolatukról, mivel a kezdeti óvatossága után büszkén vállalja fel a románcukat. Mint mondja, a kedvese teljes mértékben támogatja őt a modellkedéssel kapcsolatban is, sőt inspirálja és segíti is ebben. Első pillanattól fogva úgy érezték, hogy egymásnak szánta őket a sors.

Korban is tök jól passzolunk, fel is tudok rá nézni, ami nekem nagyon fontos volt, amellett, hogy támogató társat találjak. Szóval nem is kívánhatnék jobbat, és a jövőben is bízom, hogy sokáig együtt maradunk

– fogalmazott a modell, aki fél év után nagyon biztos a kapcsolatában, így a közös nyaralásuk után a következő nagy lépést is megtették.

Augusztusban a fél hónapot átnyaraltuk a barátommal, utána pedig együtt elköltöztünk egy nagyobb ingatlanba. Úgyhogy úgy telt el ez a hónap, hogy szinte észre se vettem. Egy kicsit fáradt is vagyok miatta, mert ez elég sok volt egyszerre, de nagyon jó volt emellett.

A szerelmesek egyébként Olaszországban vakációztak egy hétvégét, utána pedig Portugáliába utaztak: „Gyönyörű volt, csak nagyon fárasztó, nem is gondoltuk volna, hogy ennyire az lesz, de tényleg aktív túrázás volt. Miután pedig hazajöttünk, már jött is a költözés, rá két napra, szóval még visszarázódni se volt időnk. Természetesen mindezt munka mellett” – tette hozzá.