Csak annyit kérdezett: „Jézusom apa, mi van veled?”

Pál Dénes is vállalta, hogy szerepel a TV2 Sztárban sztár All Stars című műsorában, melyben hétről hétre más-más énekesek bőrébe bújik. A 2012-es The Voice nyertese, aki 2014-ben magát a Sztárban sztár t is megnyerte, a lehető leghitelesebb utánzás érdekében azt is vállalta, hogy megszabadul szakállától az első élő showre. Emiatt a kislánya meg sem ismerte.

Elkezdődött az átalakulás. A lányom, aki hat év alatt nem emlékszik arra, hogy látott volna szakáll nélkül, csak annyit tudott mondani: jézusom apa, mi van veled?

– mesélte a közösségi oldalán az énekes.