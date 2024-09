Gyönyörű esküvői fotókat posztolt.

Fotó: TV2

Szőcs Renáta 2016-ban ismerhette meg az ország, amikor megnyerte a TV2 Star Academy című tehetségkutató műsorát. Azóta megismerkedett szerelmével, Márkkal, akivel tavaly szeptemberben tartották a lagzijukat, mivel a pandémia ideje alatt erre nem volt lehetőségük. Az énekesnőnek már több mint egy éves kislánya is van, Amélia, akinek a közeljövőben egy testvért is szeretnének. Most Szőcs a közösségi oldalán emlékezett meg a nagy napjukról.

1 éve. Emlékszem, hogy mennyi kérdőjellel és milyen nagy kétellyel vágtunk neki a szervezésnek. Nem tudtuk, hogy milyen is lesz ez egy 4 hónapos babával. Már akkor látszott, hogyha összefogunk, akkor nincs lehetetlen. Táncórákra jártunk és a legjobb kezekben készülhettünk

– kezdte posztjában az énekesnő, hozzátéve: férjével máig kívülről tudják az esküvői táncuk koreográfiáját.