Egy soha véget nem érő kaland lett az élete egy házaspárnak, mióta nyugdíjasok lettek. Richard és Jane Weighman 2015 februárjában mentek nyugdíjba, az azóta eltelt éveket pedig utazással töltötték. Mostanra több mint 75 országban jártak, s egyhamar nem is terveznek felhagyni utazásaikkal.

A 66 éves férfi és a 64 éves nő úgy mesélik, csupán egy hátizsákkal járják a világot, de azok tíz kilós teherrel is képesek megbirkózni. Weighmanék ugyanis, akik 39 éve házasok, mindenüket pénzzé tették, beleértve háromszobás leicesteri otthonukat is, hogy a világot járhassák. Többek között megfordultak már Ugandában, Kenyában, Thaiföldön, Malajziában, Indiában, Bulgáriában, Új-Zélandon, Spanyolországban, Vietnamban és az Egyesült Államokban is. Év vége felé Dél-Amerikába terveznek menni.

„Nem akartunk csak otthon ülni nyugdíjasokként. Nem akartam az az ember lenni, aki megveszi a napi újságot, majd otthon ül egész nap a teáját kortyolgatva. Az utazás tűnt a lehető legjobb ötletnek” – nyilatkozta a Manchester Evening News-nak Richard Weighman.