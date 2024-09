Élő adásban csókolóztak, ez buktatta le őket.

A Sztárbox második versenynapja, azaz a második negyeddöntő rengeteg izgalmas pillanatot tartogatott. Mint ismert, vasárnap este női pehelysúlyban Schóbert Lara és Pap Dorci, férfi középsúlyban Szecsei Valter és Danny Blue, míg férfi nehézsúlyban Németh Kristóf és Lmen Prala csapott össze a ringben, de a nézőket a mérkőzések között is szórakoztatták, Szépréthy Roland influenszer például, aki a bokszverseny egyik kommentátora is egyben, élőben jelentkezett be az Instagramon. Éppen egy ilyen élő bejelentkezésnek köszönhetően derült fény arra, hogy a riporter Mihályfi Luca énekesnővel alkot egy párt.

Az Instagramra is feltöltött felvételen az látható, hogy Szépréthy a nézőtéren bolyongva belebotlik a 2022-es X-Faktor felfedezettjébe , akit meg is szólít, majd váratlanul szenvedélyes csókot is vált vele, mintha mi sem volna természetesebb.

Hoppá! Ott látok egy lányt, nekem kell az a lány! Hányan néznek minket? 800-an néznek csak? Felmegy 1000-ig? Az nem a Mihályfi Luca? Itt van a Mihályfi Luca! Hú, de jól nézel ki! Szia, drágám

– köszöntötte a fiatal énekesnőt Szépréthy, aki szintén kapott pár dicsérő szót a megjelenésére, ám Mihályfi ezt és a forró csókot követően elsétált.

A fiatalok élőben közvetített interakciójából többen biztosra veszik, hogy románcba bonyolódtak, amit tovább erősít az a tény is, hogy Szépréthy és Mihályfi összeöltözött a Sztárbox adására.

Nem látott senki semmit! Hú, de jól nézett ki a Luca, gyerekek! Írjátok meg kommentben, mennyire nézett ki jól! Láttátok, illett a pizsamája az enyémhez

– mutatott rá a dologra a riporter, majd témát váltva újabb interjúalany után nézett.