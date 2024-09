Elszólhatta magát a modell.

Palvin Barbara és amerikai párja, Dylan Sprouse tavaly júliusban fogadtak egymásnak örök hűséget a modell szüleinek ceglédberceli birtokán, de a házaspár már hosszú évek óta Los Angelesben él. Palvin egykori Disney-sztár férje korábban azt is kijelentette, hogy a magyar esküvők sokkal jobbak, mint az amerikaiak, hisz sokkal teli vannak mindenféle játékokkal és feladatokkal.

Bár az évek során többször is szárnyra kaptak olyan pletykák, hogy véget ért a kapcsolatuk, de a pár minduntalan bebizonyította, hogy boldogok és egymás iránt érzett szerelmük kikezdhetetlen. Most a brazil Harper's Bazaar-nak adott interjújában a Palvin jövőbeli terveiről mesélt, és arra is utalást tett, hogy férjével már a családalapításon is elgondolkoztak.

Csak remélem, hogy hamarosan lesz egy egészséges kisbabánk

– nyilatkozta mosolyogva a szupermodell.