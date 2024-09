Anyai örömök elé néz a korábbi szépségkirálynő.

Ahogy arról írtunk, Szarvas Andi néhány hete jelentette be hogy párja, Zsolt az olaszországi nyaralásuk alatt megkérte a kezét. A jegygyűrű közel hat hónapig készült a legnagyobb titokban, így hatalmas volt a meglepetés. A 2018-as Miss World Hungary győztese most a közösségi oldalán osztotta meg, hogy boldogsága nem is lehetne nagyobb, hisz vőlegényével kisbabát várnak.

Szia TE kincs! TE CSODA! Nincsenek szavak, a világ legszebb dolga ami velünk történik. Elképesztő érzések kavarognak bennünk, annyira boldogok vagyunk!

– írta a bejegyzésében az egykori szépségkirálynő.

A korábban a Love Island, A Konyhafőnök VIP és a Farm VIP című műsorokat is megjárt híresség tavaly tavasszal bontotta fel jegyességét előző párjával. Akkor meg is jegyezte, hogy a szakítással 25 évesen először mondhatja szinglinek magát, elmondása szerint ugyanis 16 éves kora óta folyamatosan párkapcsolatban élt. Mostani kedvesével viszont hamarosan szülöi örömök elé néznek.