Ilyen fotót sem lehet gyakran látni a műsorvezetőnőről.

Orosz Barbara a napokban arról írt rajongóinak a közösségi oldalán, mennyire szereti a pilatest. Mint kiderült, ez a komplex mozgásforma már 13 éve a tévés mindennapjai részét képezi, olyannyira, hogy még hajnali 4-kor a Mokka előtt sem esik nehezére végigcsinálni már megszokott gyakorlatokat. Ám mivel egy bikinis képnél mesélt a sporttal kapcsolatos élményeiről, sokak figyelme elkalandozott a kommentek tanúsága szerint.

A szelfi azért is számít különlegesnek, mert Orosz ritkán posztol magáról ilyet. Tavaly augusztusban például elárulta: Magyarországon a rosszindulatú emberek miatt nem szokott strandra menni.

„Pilates.. a mindennapjaim része 13 éve. Előtte futottam heti háromszor és edzőterembe jártam és masszívan utáltam a rituálét, ami vele járt. Szerintem a legfontosabb e téren, hogy megtaláljuk azt a mozgásformát, amit be tudunk illeszteni az életünkbe és amit jó kedvvel csinálunk ha esik ha fúj. A szüleim sportosan neveltek, amiért külön hálás vagyok, sok mindenben kipróbálhattam magam, hogy rájöjjek, mi tetszik igazán. Megmutatták nekem a karatét, egész piciként kezdtem másik szenvedélyemet az úszást, amit ma is mindenek felett imádok. 4 évesen korcsolyáztam, 8 évesen síeltem. A bringázást nem nekem találták ki, de azért sokáig tekertem, a lovaglás viszont teljesen beszippantott. Ahogy a jóga is. Apa néha magával vitt szörfözni, amiben még szeretnék elmélyülni úgy igazán, ahogy a vitorlázásban is.

Semmi sem vonz amihez laszti kötődik, kivéve a teniszt, ami a következő sportom lesz és a padelt, mert a férjem zseniálisan játszik és két év múlva mire hazajön szeretném meglepni és elbűvölni, hogy jó partnere leszek a pályán is

– árulta el Orosz, aki azoknak, akik még nem próbáltak pilatesezni, azt tanácsolja, mihamarabb tegyék meg.