Nehéz eldönteni, kire hasonlít jobban a kis Daisy.

Katy Perry és Orlando Bloom közös kislánya, Daisy Dove 2020 augusztusában született, az énekesnő és a színész azonban úgy döntöttek, inkább nem mutogatják gyermeküket a közösségi felületeiken. A sztárcsemetét nyilvános eseményre először tavaly novemberben vitték, mégpedig Perry egyik Las Vegas-i koncertjére, azóta azonban fotókat sem lehetett látni a csöppségről.

Daisy Dove Bloomot a lesifotósok időnként még így is sikeresen lencsevégre kapják. Így történt ez a minap is, amikor a Chained To The Rhythm című dal előadója New Yorkban sétált kislányával – akarjuk mondani vitte a gyermeket –, akinek arca ezúttal tisztán látható a felvételeken.

Az énekesnő hamar kitűnt a tömegből citromzöld felsőjével.