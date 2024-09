Mind a kilenc kutyájával egy ágyban alszik.

A The Tonight Show with Jimmy Fallon vendége volt a napokban Demi Moore, ahol számos egyéb téma mellett szóba kerültek a színésznő háziállatai is – kiderült, azokkal egy ágyban alszik.

Ha bárki látná az éjszakai rutinomat, ha – mondjuk – lefilmeznék, akkor tényleg látnák, mennyire különc vagyok

– magyarázta a színésznő, aki hozzátette, külön figyel arra, hogy mind a kilenc kutyája kényelmesen elférjen az ágyában.

Ezért vagyok szingli

– fűzte hozzá nevetve. Mint ismeretes, Moore még 2022 novemberében szakított akkori párjával, Daniel Humm-mal, azóta éli az egyedülállók életét. A The Tonight Show részletét alább nézheti vissza: