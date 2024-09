Szokás mondani, hogy a világon valahol mindenkinek van egy hasonmása, de még érdekesebb, ha az a bizonyos személy történetesen egy ismert világsztár. A postásként dolgozó Ian Wills eleinte nem értette sokan miért szeretnének tőle közös fotókat, majd amikor rájött, hogy az emberek Jason Momoával, az Aquaman sztárjával keverik össze, minden világos lett. Azóta ő is nagy rajongója a 45 éves hawaii-i származású színésznek.

Ahogy a The Sun lehozta, az angliai West Midlandsből származó Ian Wills-t folyamatosan megszólítják az utcán a rajongók, hogy aztán szelfiket és autogramokat kérjenek tőle, sőt, olyan nő is akadt, aki a hosszú, dús fürtjeit is meg akarta érinteni. Az 52 éves szívtipró azt is elmondta, hogy még magát Jason Momoát is megdöbbentette, amikor 2019-ben a London Comic Conon megpillantotta őt. Elmondása szerint a hollywoodi világsztár szívélyesen köszöntötte, majd kijelentette, hogy akár a kaszkadőre is lehetne, tényleg annyira hasonlítanak.