A szeménél lévő szív alakú foltjaival bárkit képes levenni a lábáról Perseus, a dalmata. A Percynek is becézett eb alig múlt másfél éves, de máris hírnevet szerzett magának, főleg, hogy gazdája, a 26 éves Chloe Neff már most versenyekre hordja.

A dalmatát gazdája több kutyashow-ra nevezte be Marylandben, ahol három díjat is neki ítéltek oda. Perseust sokan azért is különlegesnek tartják, mert a szív alakú foltok mellett heterokrómiája is van, azaz a szemei, vagyis pontosabban a szem íriszei különböző színűek.