A színész-rendező 17 évvel ezelőtt pelenkázott utoljára, de úgy érzi, fel van készülve arra, hogy újra gyermeket vállaljon. Minél hamarabb érkezik a csöppség, annál jobb! – vallja.

Árpa Attila és 19 évvel fiatalabb kedvese, Czakó Alexandra tíz évig tartó se veled, se nélküled kapcsolat után úgy döntötték, idén augusztusban összekötik az életüket egy nem mindennapi esküvő keretein belül. Az 52 éves színész-producer és a 33 éves színésznő utoljára 2022-ben szakított egymással, ám akkor is tartották a kapcsolatot, amikor Árpa a Bachelor – A Nagy Ő című reality-t forgatta. Arról azonban csak szilveszterkor döntöttek, hogy együtt maradnak, fél éven belül pedig az eljegyzés is megtörtént.

„Mindkettőnk részéről volt olyan időszak, amikor más kapcsolatban voltunk, de ilyenkor sem engedtük el egymás kezét teljesen. Sőt, most már azt is elárulhatom, hogy amikor két évvel ezelőtt egy szakításunk véglegesnek tűnt, és elvállaltam a Nagy Őt, elég hamar szembesültem azzal, hogy ott én nem fogom megtalálni az igazit, így már a forgatás alatt újra beszélni kezdtünk. Az elzárt kis szigetemen egymagam ülve pedig három dolgot tudtam csinálni: steaket sütöttem, vele beszélgettem telefonon, a harmadikat inkább hagyjuk...” – célozgatott a Story magazinnak Árpa, aki Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban című műsorban is együtt dolgozott Czakóval, aki sminkesként tette a dolgát a forgatáson, s mint kiderült, a lánykérésre a stáb előtt került sor, akik mindenbe be voltak avatva. A döntő éjjeli forgatásán Árpa hirtelen rosszullétet játszva összeesett, amikor pedig Czakó a segítségére sietett, elővette a gyűrűt.

Az esküvőt két hónappal később ejtették meg. Mint mesélték, az esküvő maga is egy filmforgatás volt, minden a kedvenc filmjeik, a Vissza a jövőbe és a Star Wars köré épült. A mézeshetek után pedig komoly tervezésbe kezdtek.

Most a lakásfelújítás van napirenden, többek között Ati lánya, Amira lakórészét is átalakítjuk, hiszen már kamasz, más igényei vannak. És persze, lesz közös gyermekünk is Atival

– újságolta el Árpa Alexandra, akinek férje a közös gyermekkel kapcsolatban hozzátette:

Rajta is vagyunk az ügyön. Színtiszta matematika, hogy minél előbb szeretnénk összehozni, hiszen egy szülő legnagyobb vágya, hogy minél több mérföldkőig elkísérhesse a gyermekeit

– idézte a Blikk a producer szavait.

Árpa Attila és Czakó Alexandra pár hónappal ezelőtt az RTL Reggeli című műsorában vendégeskedve elárulták, miért nem verték nagy dobra, hogy úgy újra egy párt alkotnak. Mint kiderült, azért nem mutatkoztak együtt, mert a színésznő nem szeretett volna Árpa Attila barátnőjeként karriert építeni.