Az énekesnő boldogabb, mint valaha.

Hétvégén elrajtolt a TV2 Sztárban sztár All Stars című műsora, amelyben Tóth Gabi ezúttal nem zsűritagként, hanem több hírességgel egyetemben versenyzőként volt látható. Az énekesnő a napokban elmondta, hogy nem bánja a szerepcserét, hisz alig várta, hogy újra mikrofont ragadhasson Anastaciát alakítva. Most Tóth Gabi a közösségi oldalán egy szívhez szóló bejegyzésben vallott érzéseiről párjának, Papp Máté Bencének, aki a verseny alatt végig támogatja őt.

A műsor halad, a feladatok sűrűsödnek, ahogy az akadályok is, amiket nem mi állítunk magunk elé, de te csak fogod a kezem és tartasz, hiszel bennem, ölelsz a legnagyobb problémák közepette is! Aztán arra eszmélek, hogy nincs is semmi probléma, hiába akarnak gátolni... Veled minden nehézség egy kihívássá válik, amiben azt mutatod meg nekem, hogy mennyi mindenre vagyok képes azon túl is, amin már azt hinném, hogy nem lehetséges.