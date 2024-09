A 21 éves lány szerint ez kell a vonzóbb megjelenéshez.

„Új kaland előtt állok!” – ezzel a felütéssel kezdte legújabb Instagram-bejegyzését Kozelkin Natália. A Kísértés szereplője és a 2023-as A Nagy Ő második helyezettje azt tudatta követőivel, hogy rászánta magát egy plasztikai műtétre. A 21 éves szőkeség azért fekszik kés alá, mert meg szeretné nagyobbítattni a kebleit.

Egy hatalmas lépésre készülök, amit egy ideje már fontolgattam. Mindig is fontos volt számomra, hogy jól érezzem magamat a bőrömben, és most úgy döntöttem, hogy egy nagyobb változtatást is megteszek ezért. Igen, úgy döntöttem, hogy belevágok a mellnagyobbításba