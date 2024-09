Idén rengeteg utalást kapott gálán részt vevő világsztároktól.

Szerdán lezajlott a 2024-es MTV Video Music Awards, amely meghökkentő, letaglózó és bizarr jelenetekben bővelkedett. A hírességektől hemzsegő zenei díjátadó legnagyobb győzteseinek Taylor Swift, Sabrina Carpenter és Chappell Roan bizonyultak.

A New York-i gála háziasszonya Megan Thee Stallion volt, aki az est egyik pontján Britney Spears 2001-es VMA-s performanszát is újraalkotta, nevezetesen, amikor a szőkeség egy óriási kígyóval a nyakában énekelt. Örült pillanatokból tehát nem volt hiány: Sabrina Carpenter az előadása közben például egy űrlénnyel is csókolózott, de Katy Perry produciójára is majdnem ki lehetett tenni a 18-as karikát.

Britney Spears előtt amúgy több világsztár is tisztelgett, így a már említett Sabrina Carpenter és Megan Thee Stallion mellett Tate McRae, valamint Addison Rae is így tett. Hiába viszont a nagy hajbókolás, Britney furcsa módon nem volt jelen a gálán, sőt, mint a közösségi oldalán posztolt videójából kiderült, mégcsak nem is nézte a tévéközvetítést. A mobilját bújva viszont értesült az őt körülvevő lázról, ezért bejelentkezett, hogy megossza a gondolatait a hatalmas eseményről – de bár ne tette volna. Zavarba ejtő képsorokkal lettünk gazdagabbak, értékes mondandóval sajnos nem.

Spears elmondta: