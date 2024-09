Miklósa Erika D. Tóth Kriszta Elviszlek magammal című műsorának lesz a vendége hamarosan, ahol a Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas énekesnő egyebek mellett arról is beszél, mi áll annak a hátterében, hogy néhány éve elköltözött a családjával Bakonykútiból.

Nyilván nem mindenkinek voltam szimpatikus, ezt el is fogadtam. Valahogy úgy éreztem, kivetett magából a falu. Ez nem szomorú, el kell fogadni a változást, ahogy azt is el kell fogadni, hogy – bár nem pozitívan hangzik – valakiknek sok vagy... Abszolút megértő vagyok, szoktam mondani, hogy velem nagyon nehéz rosszban lenni. Ezt is úgy fogtam fel, mint egy jelzés, hogy nekünk váltanunk kell