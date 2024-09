Az énekesnő eddigi pályafutása során több kínos esettel is szembesült.

Janet Jackson amerikai előadóval a brit Vogue magazin készített interjút, amelyben az énekesnő karrierje több említésre méltó pontját is felemlegette. Felidézte például a 2004-es Super Bowlon való fellépését, amikor félig megvillantotta a mellét, ám nem ez volt az egyetlen alkalom, amikor kínos helyzetbe keveredett. Jackson a lapnak úgy fogalmazott, a 90-es években II. Erzsébet előtt lépett fel, ráadásul ugyanazt a ruhát viselte, amit akkor is, amikor átadták a csillagát a hollywoodi hírességek sétányán, ám a koncert közben nem várt esemény következett be.

Az angol királynő előtt léptem fel, épp a Rhythm Nation jött, de amint leguggoltam, a nadrágom széthasadt a fenekemen. Nem hittem el, hogy ez történt. Aztán elkezdtem érezni odalent a kinti levegőt, így tudtam, hogy tényleg megtörtént

– jegyezte meg, hozzátéve, ügyelt arra, hogy ne fordítson hátat a királynőnek, így nem is bukott le.