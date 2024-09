Ők sem lettek barátok az Ázsia Expresszben.

Dietz Gusztáv nem kertelt, nyers véleményt mondott Szuperák Barbaráról az Ázsia Expressz legutóbbi adásában. Az egykori ketrecharcos azért fogalmazta meg, mit gondol Tarcsi Zoltán, azaz Jolly fiatal párjáról, mert azok a versenynap elején nekik adták a nehezítést, ami annyit jelentett, hogy Dietz feleségének, Laky Zsuzsinak békatalpat kellett viselnie, emiatt pedig nem úgy haladtak, ahogy akartak.

Mint kiderült, az egykori szépségkirálynő nem vette a szívére, hogy ő kapta a békatalpat, de az biztos, hogy férje, Dietz Gusztáv Szuperák Barbie-nak adta volna ezt a nehezítést, ha rajta múlt volna.

Egész egyszerűen lábrángást kapok, ha meghallom a hangját. Nem is a hangja... a habitusa. Nem is tudom. Nem tudom helyén kezelni jól. Úgy érzem, hogy ő egy kicsit kilóg ebből az egész történetből. Én egyébként a Jollyval tök jól megvagyok, elvagyok. A Barbi egyelőre, akivel nem tudok mit kezdeni, én is neked adtam volna