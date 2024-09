A külföldi sztárok közül legutóbb Reese Witherspoon zavart össze mindenkit azzal, hogy elárulta, valójában nem is Reese Witherspoonak hívják, de Emma Stone-nak is sikerült meglepetést okoznia, amikor kijelentette, szeretne visszatérni valódi keresztnevéhez, az Emilyhez. A sorban Jude Law következik, aki ritka megjegyzést tett eredeti nevével kapcsolatban.

Az 51 éves brit színész egy interjúban beszélt arról, hogy bár születésekor a szülei a David Jude Law nevet adták neki, de még ők sem nevezik őt Davidnek sosem. A Holiday és a Sherlock Holmes sztárja igazából nem is akarja, hogy bárki is így hívja őt.

Nem is tudtam, hogy a lesifotósok Celeb Dave-nek neveznek! Ha így is van, valószínűleg azért, mert az útlevelemben David Jude szerepel, nem Jude David. Engem soha senki nem hívott Davidnek. Az anyám és az apám is Jude-nak szólított. Ez csak egy volt a sok furcsa dolog közül, amiket csináltak