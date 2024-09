Most csak a bokszra koncentrál.

Varga Viktor vasárnap este Dóra Béla színésszel csap össze a Sztárbox ringjében férfi könnyűsúly-kategóriában, amelyre már gőzerővel készül. A vitézzé avatott énekes a felkészülése érdekében a csajozásnak is véget vetett: közel négy együtt töltött év után szakított párjával, Zsembera Liliánával. Mint kiderült, most azt sem hagyja, hogy az otthonát elöntő árvíz elterelje a figyelmét.

„Az egész életem folyamatos küzdelem. (Nyilván másnak is a maga módján) de én imádom! Élvezem amikor fáj, törik, és reped, ahogy azt is mikor égig ér a boldogságom. Duális a világunk, ez a földi csoda, hogy ami nagyon mély, az pont ugyanolyan magas... ami szörnyű az csodálatos is. Szeresd az amplitúdó mindkét végét,és meg ne állj míg meg nem halsz, bármi is áll előtted. A félelem, csak illúzió. Szerencsére erre már gyermekként rájöttem. Az ember bármire képes, ha van hite, és önmagába vetett hite. És persze ha tett is érte maximálisan.

Az elmúlt évben csak egy cél vezérelt: hogy Harcossá váljak. Mindent félre raktam érte, új világok nyíltak meg, és új énjeim fejlődtek... most vasárnap a ringben küzdök @dorabeladb ellen, de hétfőtől újra a házamat elöntő árvíz a folytatás. De most, a prioritás a ring, és nem hagyom hogy bármi elterelje a koncentrációmat... ez vagyok. Maga a harc, az elemekkel, az eszmékkel, a társadalommal...az egyénért, az értelemért, és a szabadságért

– fogalmazott Varga, akinek az edzések során már az orra is eltört.