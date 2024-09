Csankó Zoltán hangján szólalt meg az új mozifilmjében.

Magyarországra, azon belül is Miskolcra utazott a Dallas című sorozat Bobby Ewingja, azaz Patrick Duffy, aki a Cinefest Filmfesztivál díszvendége volt. A 75 éves amerikai színész ugyanis Vékes Csaba Lepattanó című vígjátékában vállalt szerepet, amelynek mozipremierje után egy megható köszönőbeszédet is mondott. Duffy külön megjegyzete, hogy mennyire tetszett neki a magyar hangja, aki ezúttal is Csankó Zoltán volt.

„Nagyon szépen köszönöm mindannyiuknak. Sokkal jobb színész vagyok magyarul, mint angolul. Teljesen meglepő volt, hogy felkértek, hogy jöjjek ide. Teljes meglepetés és rejtély volt számomra, hogy mi is az a szektorlabda, és teljesen zavarba ejtő próbálási időszak volt, hiszen mindenki magyarul beszélt. De a puding próbája az evés, ahogy mondani szokták. Ez a leginspirálóbb, legcsodálatosabb, legemberibb mozi, amit hosszú-hosszú idő óta láttam, köszönhetően a színpadon lévő emberek hihetetlen művészetének. És én több mint elégedett vagyok, sőt, megtiszteltetésnek érzem, hogy részese lehetek. Szóval nagyon szépen köszönöm” – idézte a Spabook bejegyzését a 24.hu.