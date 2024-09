Meghatódott azon, hogy az édesapját alakíthatta a színpadon.

A Sztárban Sztár All Stars szombati adásában dupla produkcióval léptek színpadra a vigaszágon versengő énekesek, akiknek így egy újabb lehetőségük adódott bizonyítani, hogy érdemesek a folytatásra. Zámbó Krisztián elsőként Rick Astley bőrébe bújt, és a brit énekes Never Gonna Give You Up című slágerét adta elő olyan átéléssel, hogy a produkciója után Till Attila egy oxigénpalackot vitt neki a színpadra.

Zámbó második produkciója már sokkal személyesebbre sikerült, ugyanis néhai édesapját, Jimmyt idézte meg, amikor előadta a Csak egy vallomás című dalát. Mint kiderült, egyáltalán nem volt véletlen a döntés: szeretett volna egy olyan számot előadni, ami nem a legismertebbek között szerepel, mégis egy kedves, érzelmileg megható dal.

Életem legnehezebb pillanata volt, hogy egyáltalán édesapám »lehetek«, de mindig megmarad bennem és remélem bennetek is! Felidéztem... még ha nem is úgy ahogyan a Királyt lehet. Köszönöm édesapámnak, hogy ezt a csodát ránk hagyta!!! Köszönöm édesapám nevében.

– írta Instagramján a produkciót követően Zámbó Krisztián.