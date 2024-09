A volt elnök hasonló merch-csel állt elő, mint Taylor Swift.

A napokban több hírt is lehetett olvasni Donald Trump és Taylor Swift csörtéjéről, ami arra vezethető vissza, hogy az elnökjelölti vitát követően az énekesnő a közösségi felületein osztotta meg nézeteit: azaz hogy Kamala Harrisre fog szavazni. A poszt kikerülése után Trump úgy nyilatkozott, ő sem kifejezetten rajong az előadóért, ám most úgy néz ki, a volt elnök másképp is vissza szeretne vágni Swiftnek.

Donald Trump és csapata korábban külön webshopot hozott létre, ahol ajándéktárgyakat lehet vásárolni, például sapkákat, bögréket és pólókat, ám az eddig megszokott dizájn mellett a napokban egy új is felütötte a fejét. Swift turnéjára, a The Eras Tourra reflektálva ugyanis olyan felsőt kezdtek árulni, amelyről a koncertsorozat plakátjának és a turné kapcsán kapható merch termékeknek a dizájnja köszön vissza. A The Eras Tour helyett viszont az szerepel, hogy:

Donald J. Trump Make America Great Again

Míg a 36 dollárért, azaz közel 13 ezer forintért kapható felső elnevezése a Trump-korszak eljövetelét hirdeti.