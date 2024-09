– Tegnap meg akart csókolni, ma meg rángat...

Kapcsolatuk azért került mélypontra, mert az énekesnő elvált Krausz Gábortól.

Tóth Gabi azt mondja, részben a Sztárban Sztár All Stars című műsornak is köszönheti, hogy kezd rendeződni az édesanyjával való kapcsolata, amely az énekesnő új párja és a körülötte lévő családi dráma miatt vált feszültté. Úgy tudni, viszonyuk elsősorban azért romlott meg, mert az énekesnő elvált gyermeke édesapjától, Krausz Gábortól, de a rosszindulatú kommentek is éket vertek közéjük.

„Remélem, nem veszítettem el, de most megpróbálom elfogadni, hogy ezt nem tudta még feldolgozni. Az édesanyámról van szó… Hagyok időt, és majd alakul. Bízom abban, hogy ha megnézi ezt az interjút, akkor érteni fogja, hogy miért így döntöttem. De őt inkább az viselte meg, amit írtak rólam a kommentelők. Amilyen cikkeket lehoztak rólam, amilyen videókat gyártottak rólam. Az őt teljesen padlóra küldte. Az édesanyámmal olyan viszonyom volt, amire minden gyerek vágyik. Együtt buliztunk, barátnők voltunk. Bízom benne, hogy visszatalálunk egymáshoz. Neki nehéz, mert ők is voltak külön édesapámmal” – fogalmazott nemrég az Elég volt! című dal előadója a TV2 Titkok Ramónával című podcastben.

Tóth Gabitól az édesanyja, Erika azért tartott távolságot egy ideig, hogy az énekesnő körül kipattanó botrányok ne érjék el őt is, a TV2 show-műsorának első adása óta azonban ismét felvették a kapcsolatot egymással.

„Maradtak még barátaim… Ezt csak azért mondom, mert néhányukat elvesztettem ebben a viharban. A párom, az ő szülei és az egész családja végig mellettem voltak, és tartották bennem a lelket, amikor az szinte csak hálni járt belém.”

És ott van édesanyám is, aki újra nyitott felém, és visszaszereztem a bizalmát. Őt is nagyon megviselte mindaz, ami velem történt, és bár egy pillanatra sem szűnt meg szeretni engem és aggódni értem, egy időre hátralépett. Most újra nyit felém, és ez fantasztikus érzés, amit részben a Sztárban Sztár All Starsnak is köszönhetek

– vallotta meg az énekesnő a Borsnak.