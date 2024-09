Jövőre akár a rapper is bokszkesztyűt húzhat?

Fotó: Papajcsik Péter / Index

Vasárnap este lezajlott a Sztárbox című műsor harmadik elődöntője, ahol izgalmakból ezúttal sem volt hiány. Ahogy minden alkalommal, ezúttal is összegyűlt a hazai sztárvilág színe-java a Riz Levente Sport- és Rendezvényközpontban, köztük Kulcsár Edina és G.w.M is a helyszínen szurkolt. Az RTL kameráinak elmondták, hogy Varga Viktor miatt mentek el, aki Dóra Bélával csapott össze az este folyamán. G.w.M persze megkapta azt a kérdést is, hogy esetleg a következő évadban ő maga ringbe szállna-e:

Ha a csillagok is úgy állnak, akkor részt fogok venni benne, és akkor meglátjuk, mi lesz ebből

– idézte a rapper válaszát a Story.