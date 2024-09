Szabó egész este igazítgatta a ruháját, nehogy véletlen többet mutasson meg magából a kelleténél.

Szabó Zsófi a Sztárban sztár All Stars online riportereként a vasárnap esti adás egyik szünetében Lékai-Kiss Ramónát is faggatni kezdte a negyedik élő adás produkciói kapcsán, aki elmondta: teljesen elkápráztatta őt a látványvilág, de a táncosok is lenyűgözték. Persze nem lehet elmenni amellett sem, hogy maga a riporter és a zsűritag is kitett magáért: míg Lékai-Kiss Ramóna egy fehér alapon fekete pöttyös nadrágkosztümöt viselt, addig Szabó Zsófi egy olyan pánt nélküli fekete szettben mutatkozott, amely kihangsúlyozta dekoltázsát.

A szettek beszélgetést is kezdeményeztek, Szabó ugyanis azzal invitálta magához a zsűritagot, hogy hadd simogassa meg, hiszen szerinte a pöttyök miatt úgy néz ki, mint egy dalmata.

„Nagyon élem ezt az egész estét, mindegyik előadás nagyon jó, de a táncosok ma aztán igazán kitesznek magukért. Nagyon jó! Meg az egész kis feeling, ez a szadomazo – nem azért, mert nagyon szeretem! Hanem mert tetszik ez a látványvilág, meg amit beletesznek a háttérben” – mondta a zsűritag, majd a versenyzőkről esett pár szó. A rövid beszélgetés azzal folytatódott, hogy Lékai-Kissnek szemet szúrt, hogy Szabónak nagyon ügyelnie kell arra, hogy ne mutasson meg magából többet a kelleténél. Meg is próbálta felráncigálni a tévésre a ruhát, miközben a z alábbi párbeszéd hangzott el köztük: