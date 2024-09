Különleges kihívásban vett részt a Puskás-Dallos házaspár.

Fotó: Németh Kata / Index

A napokban a Karinthy Színházban debütáló darab, Jason Robert Brown Volt öt évünk című musicalje apropóján a házaspár különleges Facebook-kihívásban próbálta ki magát: el kellett dönteniük, egy adott állításra kire jellemzőbb. – írja a Metropol.

A házaspárról eddig is tudni lehetett, hogy nagy összhangban élik az életüket, erről árulkodott az is, hogy becsukott szemmel nagy találati aránnyal válaszoltak azonosan. Egyetértettek tehát, hogy Bogi az izgulósabb és a lelkiismeretesebb a szövegtanulásban, és a próbák szüneteiben is ő falatozik többet. Ami talán meglepő lehet sokaknak, hogy Puskás Petit szavazták meg romantikusabb alkatnak, de abban is egyetértettek, hogy a férj tud jobban főzni.

A házaspár egyébként nem csak a színház világában szerepelnek közösen. Múlt hétvégén Sztárban Sztár All Starsban mérettették meg magukat, a párbajok során azonban csak Puskás Peti jutott tovább.