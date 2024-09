Az énekesnő kicsattanó örömmel fogadta a felkérést.

Hétfő délután kiderült, mely 10 híresség húz tánccipőt a Dancing with the Stars idén ősszel induló, 5. évadában. Szabó Zsófi, Hosszú Katinka és Kucsera Gábor mellett többek között Tóth Gabiért is szoríthatnak majd a nézők, aki versenytársaival ellentétben jól ismeri már profi táncpartnerét – szerelmével, Papp Máté Bencével lépnek majd színpadra. Az énekesnő szerint egyaránt lesz haszna és hátránya is annak, hogy munkakapcsolatnál szorosabb szálak fűzik őket egymáshoz.

Előny lehet, hogy mi ismerjük egymást, mert már összeszokottabban tudunk egymással dolgozni. De azt ne felejtsük, hogy a Máté profi néptáncművész, és a latin tánc… a profi táncosoknak gyerekkoruk óta benne van a testükben. A Máté nagyon durván jól csinálja, megtanulta, ráérzett. Hiába néptáncos, ha valamit szorgalmasan csinálsz, fejlődsz, nem lesz nagy különbség

– kezdte Tóth, aki azt is elárulta, miért vállalta el a TV2 felkérését.

„Ez a legnagyobb igen, amit valaha adtam. Eredetileg táncosnak készültem, de bizonyos egészségügyi okok úgy alakították, hogy az éneklésre került a fókusz” – mesélte, hozzátéve: reméli, tartalmas és látványos produkciókkal lephetik majd meg a nézőket, akiknek hátha így megenyhül a szívük – az elmúlt időszakban ugyanis egyáltalán nem bántak kesztyűs kézzel a párral.

