Fontos lépés előtt áll az üzletember lánya, Szimóna.

Ahogy arról korábban írtunk, Az Álommeló és a Cápák között című műsorokból ismert Balogh Levente lánya nemrégiben befejezte a tanulmányait és hivatalosan is okleveles pszichológus lett. Szimóna az Egy ritmusban című YouTube-műsorban arról is beszélt, hogy apjával ellentétben nem az üzleti világban képzeli el a jövőjét, de ebből nem volt köztük konfliktus, hisz belátták, így lesz mindenkinek a legjobb.

Balogh Szimóna a beszélgetésben elmondta, hogy éppen most készül leválni a szüleiről:

Most kezdem a szakmám, a jövő héten lesz az első napom a pszichiátrián és egy másik iskolát is elkezdek. Sokan mondták, hogy miért az állami szférába megyek, miért nem a magánegészségügyben helyezkedem el, de nekem erre az a válaszom, hogy inkább hiteles szeretnék lenni, mint sok pénzt keresni. Számomra most az a fontos, hogy meglépjek minden lépcsőfokot, és nem stresszelek rá arra, hogy nem fogok tudni olyan életszínvonalat teremteni, mint amit édesapámtól megkaptam