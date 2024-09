Íme az első felvételek a színész-producer és 19 évvel fiatalabb szerelmének esküvőjéről.

Fotó: RTL

Árpa Attila rosszullétet színlelve Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban című műsor forgatásán kérte meg 19 évvel fiatalabb szerelme, Alexandra kezét, akivel aztán az esküvőjük sem volt mindennapi. A színész-producer augusztusban fogadott örök hűséget a sminkesként is ténykedő színésznőnek, akit már tíz éve ismer. Ez idő alatt többször szakítottak, ám sosem tudták teljesen elengedni egymást: akkor is tartották a kapcsolatot, amikor másokkal randiztak.

A friss házasok az eljegyzésről, és filmes tematikájú esküvőjükről, melyről több videó is napvilágot látott és amelyet egy amerikai autólegenda, egy DeLorean, lézerkardozás, de még egy mandalóri is különlegessé tett, a Fókusz riportjában meséltek.

„Szerintem egyikünk sem tudta úgy igazán, végleg elengedni a másikat, pedig szakítottunk néhányszor. Tíz év van mögöttünk. (...) Amikor egy másik párkapcsolatban éltem, ahol elvileg minden rendben volt, akkor is rá gondoltam, és nem azért, mert gond volt azzal a párkapcsolattal, vagy azzal a nővel, hanem nem tudtam egyszerűen őt elfelejteni, kiverni a fejemből. Meg azokat az időket sem, amiket együtt töltöttünk, mert az volt a lényeg, hogy én mellette tudtam mindig önmagam lenni, vele tudtam a legnagyobbakat röhögni, meg enni, meg ...ni. Hát ezt a hármat, ami talán a legfontosabb” – magyarázta a színész, akinek az is fontos volt, hogy szíve választottját szerettei is elfogadják.

„Azon a bizonyos kompatibilitási listában igenis benne van az, hogy például a lányommal jó viszonyban legyen. Ne féljen a kígyómtól, mert jó nagyra nőtt, na... és a macskákat is szeresse, tehát ne legyen lehetőleg allergiás a macskaszőrre. Vagy az én hülyeségeimre” – sorolta Árpa Attila, majd fiatal felesége elmondta, mi a véleménye arról a mondásról, miszerint felmelegítve csak a töltött káposzta jó.

Rácáfolnék arra, hogy a felmelegített káposzta vagy leves nem ugyanaz, mert nálunk ez máshogy van. Nálunk ugyanaz!

– szögezte le a színésznő, majd újdonsült férje hozzátette: