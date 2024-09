Till Attila ritkán mesél magánéletéről, pedig feleségével, Krisztával három fiút nevelnek közösen. Andor és Simon már nagykorúak, míg a legkisebb, Félix is 16 éves lesz idén.

„Ahogy minden szülőnek, nekem is voltak elképzeléseim arról, mi lesz majd a gyerekeinkből, milyen szakmát választanak, és milyen hobbit űznek szívesen. Meg kellett tanulnom elengedni ezeket a gondolatokat, hiszen nem feltétlenül úgy alakulnak a dolgok, ahogyan mi elterveztük. Nem is nyomasztom őket ilyenekkel; olykor kedvesen kérdezgetem, mondok ezt-azt, de sosem erőltettem rájuk semmit” – kezdte a Meglepetés magazinnak a műsorvezető, aki azt az elvet vallja, hogy a gyereknevelésben mindig az adott pillanatban kell jó döntéseket meghozni, majd arról is beszámolt, mennyire tartja szigorú apának magát.

„És persze egy rendszert, keretet kell adni, amelyben élnek. Ebben sosem voltam túl jó, de az anyukájuk igen. Nem vagyok szigorú szülő, viszont nagyon hiszek abban, hogy a viselkedésminta kulcsfontosságú. Sokkal erősebb hatással van a gyerekekre az, amit tőlünk látnak, mint amit mondunk nekik. A gyerekek alapvetően úgy vannak beprogramozva, hogy bármit csinálnak, óhatatlanul utánozzák a szüleiket, ezt látom a saját gyerekeimen is.”

Az Ázsia Expressz versenyzője büszke fiaira, akik közül egy már külföldre is költözött.

„A két nagy már felnőtt, jönnek-mennek, próbálgatják a szárnyaikat. Andor Amszterdamban járt egyetemre, Simon hol itthon, hol a szerelménél alszik, egyedül a kicsi lakik még teljesen a családi fészekben. Mivel az egész egy folyamat, nem visel meg, hogy szépen lassan kirepülnek. Nagyon jó látni, ahogy fejlődnek és haladnak előre az életükben. Okos kis felnőttek lettek, nyitottan gondolkodnak a világról, ami jó visszaigazolás.”

