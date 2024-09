Barátságot kötött a két énekes.

Fotó: TV2

A Sztárban Sztár All Stars harmadik élő show-ja is lezajlott hétvégén, és a szereplők közül Zámbó Krisztián, illetve Peter Srámek is a legjobb formáját hozta eddig. Bár a két énekes között korábban történt már kisebb szóváltás, üzengetés, de úgy tűnik, a személyes találkozás összehozta őket. Zámbó Krisztián legújabb Instagram-bejegyzése arról árulkodik, hogy szoros barátságot kötöttek a vágsellyei születésű énekessel.

Érdekes, hogy a legjobb barátok lettünk a műsorba s műsornak köszönhetően. Bár soha nem voltunk igazán rosszban, de az igaz, ami igaz, egy végtelenül jószívű srác

– olvasható Zámbó posztjában, amelyben nem mellesleg rengeteg közös fotó látható róluk a kulisszák mögött.