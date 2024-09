Nehéz döntést hozott meg.

Fotó: Papajcsik Péter / Index

Mikes Anna a minap közösségi oldalán jelentette be, hogy idén már fog nem szerepelni a Dancing With The Stars című műsorban. Mint fogalmazott, bár a TV2 ismét felkérte, hogy szerepeljen az ősszel induló 5. évadban, de hosszas mérleges után úgy döntött, nem vállalja a műsort.

Őszintén bevallom, hogy a szívem szakad meg, hiszen az elmúlt négy évad nagyon sok élményt, érzést és a közönség szeretetét jelentette nekem. Minden porcikámmal imádtam, magaménak éreztem ezt a műsort. A kollégáim a barátaim lettek és azon túl, hogy tavaly a trófeát is hazavihettük Gáborral, megtaláltuk egymásban a szerelmet is.

– írta a DWTS tavaly győztese, aki hozzátette, bár nehéz szívvel hozta meg a döntést, de úgy hiszi, a csúcson kell abbahagyni.