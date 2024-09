A színésznő már kétszer megtapasztalta, milyen károkat tud okozni a dunai árvíz, harmadszor azonban már nem szeretné átélni ezt. Főleg nem úgy, hogy néhány hónapja tűz ütött ki Dunakanyarban található otthonában.

A tavaly decemberi tűz után most a dunai árvíz okozhat komoly problémákat Papadimitriu Athinának. A színésznő kilenc hónappal a történtek után sem tudott mindent helyreállítani Dunakanyarban álló házánál, pedig minden energiáját és szabadidejét erre szánta. Mint mondja, így az már nem hiányzott neki, hogy a Duna áradása miatt kelljen aggódnia.

– mondta a Borsnak a színésznő, akinek otthonát korábban már kétszer is elárasztotta a Duna, az pedig máig emlékezetes a számára, amikor traktorral vitték ki a házától, hogy el tudjon menni fellépni a színházi előadásán. Körülbelül 7-8 évvel ezelőtt feljebb költözött, ezért is reménykedik abban, hogy harmadjára már nem kell megküzdenie az árvízzel.

„Kicsit el vagyok fáradva, a tűz után ez már végképp nem hiányzott nekem. Az elmúlt hónapok a helyreállításról szóltak. Az sem volt egyszerű, mert szinte alig voltam otthon, mert annyit dolgoztam a nyáron. 28 előadásom volt, többek között Erdély, Felvidék, Sümeg, Bikal, Mórahalom, és ezt még hosszasan sorolhatnám. Jelenleg is pakolok, sok minden nincs még a helyén. Egy helyben topogok, hogy mitévő legyek. Folyamatosan hallgatom a híreket, mire számíthatunk. Ha esetleg tényleg elkerülhetetlen lesz, a Duna vízállása miatt hozzám is elér a víz, akkor lépek, és igyekszem megóvni az értékeimet, hogy ne ázzanak el” – magyarázta a lapnak Papadimitriu Athina, akit félelemmel tölt el, mi lesz az állataival.

Két nappal ezelőtt még azt gondoltam, megúszom, de semmi jóval nem kecsegtetnek. Úgy hallottam, hogy a 11 évvel ezelőttihez képest 50 centivel feljebb lesz a víz, akkor pedig a házamat is elönti. Nem tudom, mi lesz az állataimmal. Elégé elfáradtam ezekbe a problémákba, még akkor is, ha ezek megerősítik az embert, így aztán tudom, hogy mint mindig, most is találok valami megoldást. Bevallom őszintén, egyszer átszaladt az agyamon, amikor belegondoltam a tűzesetbe, most pedig az árvízbe, talán egy jelnek kellene vennem, hogy elköltözzek innen. De azt mondtam, hogy nem. Imádok itt élni. Tizenegy évenként még ezt is kibírom érte.