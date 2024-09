A Sztárbox-felkészülésnek az árvíz sem tehet keresztbe!

Az áradó Duna, ahogy azt sejteni lehetett, Varga Viktor folyóparti házát sem kímélte. Szerencsére az énekes már napokkal ezelőtt megkezdte a felkészülést a vízszint tetőzésére, így már tegnapra kipakolta otthona alsó, leginkább veszélyeztetett részét, ahová szerdán valóban be is tört a víz. Erről 24 óráig elérhető Instagram sztorijaiban számolt be, itt megtekinthető videókkal dokumentálva, hogy érkezett meg fokozatosan, de meglehetősen gyorsan az ár.

„Mint egy erdei patak. Micsoda Niagarák alakulnak percek alatt!” – írta egyik felvételéhez Varga, aki tavaly már hasonlóan járt, így viszonylag nyugodtan, egy hintaszékben ebédelve szemlélte a víz csordogálását.

Áradás ide vagy oda, a Sztárbox következő mérkőzésére bizony készülni kell – a középdöntőbe jutott énekes egy kötélen leereszkedve, kenuval indult el következő edzésére, amelyet szintén videón mutatott meg követőinek.