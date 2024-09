Meglelte álmai munkáját.

Fotó: Kaszás Tamás / Index

Alekosz korábbi barátnője, Varsányi Réka arról számolt be, hogy az élete teljesen új irányt vett, amióta közösen szerepeltek az Ázsia Expressz negyedik évadában. A kalandreality egykori versenyzője a futásban megtalálta szeretett mozgásformáját, és a megújulás jegyében szőke fürtjeit barnára cserélte. Most pedig úgy tűnik, hogy álmai munkáját is megtalálta: közel egy hónapja a Magyar Honvédségnél dolgozik.

„Édesapám epilepsziás, és mellette megtanultam az ilyen helyzeteket kezelni, számomra ez természetes, nem ijesztenek meg az ilyen és ehhez hasonló krízishelyzetek. Talán emiatt akartam gyerekkoromban tűzoltó lenni, amiből aztán felnőtt koromra az lett az álmom, hogy a Magyar Honvédségnél szeretnék dolgozni. A Covid idején fogalmazódott ez meg bennem, és azóta dolgozom érte. Többek között ezért is szabadultam meg a pluszkilóimtól, hogy megfeleljek az alkalmasságin” – mesélte a kétgyermekes édesanya, aki egyelőre nem részletezte, milyen feladatot végez az állami szervezetnél.

Varsányi természetesen örül a karrierlehetőségnek, hiszen elmondása szerint a tavalyi Ázsia Expresszben nem találta a helyét: „Kerestem, de nem nagyon sikerült találnom olyan munkát, ami valóban érdekelt. Dolgoztam postán, árufeltöltőként, a végén pedig még egy hamburgerezőben is. Most viszont végre azt csinálhatom, amit valóban szerettem volna” – jelentette ki.

(via Blikk)