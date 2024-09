Szerepet kapott a kosztümös sorozat következő szezonjában.

Új színészeket jelentett be a Bridgerton család következő évadához a Netflix. Azt egy ideje már tudni lehet, hogy a negyedik szezon Benedict és kiszemeltje, Sophie történetét meséli majd el, nemrég pedig az is kiderült, a főszerepbe kerülő Luke Thompson sorozatbéli partnere Yerin Ha lesz.

Nem csak ő lesz az egyetlen új karakteret Mayfairben, megismerhetjük például a társaságban frissen debütált Li nővéreket, akiket Isabella Wei és Michelle Mao játszanak majd. Édesanyjukat, a kétszeresen is megözvegyült Lady Araminta Gunt pedig Katie Leung formálja meg, aki leginkább a Harry Potter-filmekből lehet ismerős a nézőknek. A címszereplő első barátnőjét, Chao Chungot alakító skót színésznő a moziszéria 2005-ös, A Tűz Serlege című részében tűnt fel először, de a további filmekben is fontos mellékszereplőként volt jelen. A most 37 éves Leung ezúttal egy nagyon ügybuzgó mamát kelt majd életre, akinek célja, hogy legalább egyik lányát férjhez adja, például Benedict Bridgertonhoz.

A nagysikerű széria negyedik felvonásának forgatásai már megkezdődtek, a rajongóknak azonban türelmesnek kell lenniük: az optimista becslések szerint is leghamarabb 2025 végén érkezhet meg a várva várt folytatás, de az sem kizárt, hogy 2026-ra csúszik a premier.