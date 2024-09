Már tudja, mikor szeretné befejezni a zenélést.

Fotó: Kaszás Tamás / Index

L.L. Junior a TV2 Mokka című műsorában szerepelt, ahol arról szó esett, hogy a népszerű rapper jelenleg úgy látja, hogy még öt évig szeretne zenélni, aztán abbahagyja. Az előadó-dalszerző addig azonban élő zenekarral és profi táncosokkal koncertezik, úgy érzi, ez méltó befejezése a közel 30 éve tartó zenei karrierjének.

15 éves korom óta színpadon vagyok, klubokban, fesztiválokon játszottam. Meg kellett barátkoznom a nagy élőzenekaros hangzással. Vannak, akik ezt sok évvel ezelőtt már megtették, és átváltottak, én idővel pedig majd így szeretnék leköszönni. Pár évet dolgozom így, látom, hogy körülbelül meddig szeretném ezt csinálni

– mondta a TV2 kamerájának a népszerű zenész, aki nem mellesleg első volt abban, hogy roma nyelven adott ki lemezt. Szülei a kezdetekben kételkedve álltak a választott pályájához, annak ellenére, hogy már egész kis korában megmutatkozott a tehetsége.

„Ha nem mész iskolába, mész dolgozni gyorsétterembe sült krumplit sütni. Hiába mondtam, anyut nem érdekelte ez a rapperkedés. Emlékszem arra, hogy ebben nem hittek a szüleim, de én igen, ez volt a Fekete Vonat akkor” – idézte a Bors az énekest, aki kitartott az elképzelései mellett, ami később meghozta a gyümölcsét.

Bár Junior szakmáját tekintve informatikus, korábban több más foglalkozás is érdekelte, de a zenei pálya hozta meg számára a kívánt sikert. A rappernél a dalok mindig is ösztönből jöttek, amelyeket egytől egyig saját történetei ihlették. Minden volt barátnője kapott egy dalt, szakításáról pedig hamarosan egy újabb szám születik. Kislányának édesanyjával két éve ért véget a kapcsolata, Körtvélyessy Kingával azóta már hivatalosan is elváltak, erről szeretne megemlékezni egy dalban is.