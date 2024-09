A Sztárbox kommentárora azzal védekezett, hogy ő „nem tud amerikaiul”.

Szépréthy Roland influenszer a Sztárbox idei évadának egyik kommentátora, ami mellett a műsor social felületeinek arcaként is ellát feladatokat. Utóbbi munkakörben a mérkőzések között élőben szokott bejelentkezni az Instagramon; így derült ki az is, hogy összejött a 2022-esX-Faktorfelfedezettjével, Mihályfi Lucával .

Szépréthy múlt vasárnap este a férfi középsúly-mezőny egyik indulóját, Shane Tusupot is elcsípte néhány szóra, aki Torghelle Sándorral verekszik majd a ringben. A riporter azzal indított, hogy rosszul ejtette ki az amerikai edző nevét, aminek helyes kiejtése egyébként sokaknak fejtörést okoz. Majd Tusup hogyléte felől érdeklődve annyit kérdezett:

Erre az edző elsőre azt hitte, a riporter a nevére kíváncsi. Szépréthy Roland aztán arról beszélt, hogy nem igazán tud angolul.

Hú ár jú? Wú iz gonna win? Ennyit tudok angolul, igazából nem tudok amerikaiul. I can not speak English, so...