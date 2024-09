Ha nem tudta a helyes választ, megmerítettek egy jó nagy adag "takonyban".

Balázs Mercédesz, azaz Cedes is vállalta, hogy szerepel az RTL Fort Boyard – Az erőd című műsorában, melynek legutóbbi adásában kvízkérdésekkel tették próbára logikai képességeit. Az egykori valóságshow-szereplő számára nem volt idegen a feladat, hiszen korábban a Celeb vagyok, ments ki innen! című műsorban is részt kellett vennie hasonló jellegűben, ám még így is voltak olyan kérdések, amelyek kifogtak rajta.

A zenei babérokra törő volt villalakónak azonban fontos volt törnie az eszét, hiszen csak akkor szerezhette meg a kulcsot, ha a kvízmester bőrébe bújt Janklovics Péter kérdéseiből legalább háromra tudta a helyes választ.

– Mi az: nagy, zöld, és ha egy fáról rád esik, meghalsz? – tette fel a kérdést Janklovics.

– Bármi, ami nagy, zöld és ha egy fáról rád esik, akkor meghalsz! Igazából lehet dinnye. Nagy, zöld... úristen, ilyenkor leblokkol az agyam! Jézus Mária! Jó... egy zöld tégla! Miért ne eshetne le a fáról? Ez jó válasz! – esett kétségbe Cedes, akit rögtön meg is mártottak a takonyban, hiszen a helyes válasz a biliárdasztal volt. A szőkeségnek a mártózás után az első gondolata az volt, hogy biztosan nem néz ki olyan jól...

Amúgy ez olyan, mint egy balzsam a hajra! Ettől nagyon puha a hajam!

– örvendezett végül. A volt villalakó a 'Négy lába van, mégsem jár. Konyhában, szobában áll' találós kérdésre azonban már tudta a választ, ahogy arra is, milyen színű Istenes Bence szeme. Mivel Cedes egyből rávágta, hogy Istenesnek szép szeme van, a műsorvezető viccesen leszögezte, semmi köze nincs az egykor villalakóhoz.