Izgalmakból ezúttal sem lesz hiány.

Fotó: YouTube

Hamarosan folytatódik a játék a világhírű dél-koreai széria újabb felvonásában, amihez most egy elképesztően hangulatos kedvcsinálót is kaptunk. Mint azt korábban már megtudhattuk, december 26-án érkezik a Squid Game (Nyerd meg az életed) második évada Neflixre. Hwang Dong-hyuk, a sorozat Emmy-díja rendezője azt is elárulta, hogy a drámasorozat egy harmadik évadot is kap majd, amely leghamarabb 2025-ben érkezik – és hivatalosan az utolsó lesz.

Az új teaserben viszontláthatjuk Szong Gi-hun szerepében az első szezon sztárját, Lee Jung-jaet. Mint arról a folytatás szinopszisában írnak, három évvel a Squid Game-ben aratott győzelme után a 456-os játékos feladta tervét, hogy az Egyesült Államokba menjen, és új elhatározással tér vissza. Gi-hun ismét beleveti magát a titokzatos túlélőjátékba, és megint élet-halál harcot vív az új résztvevőkkel, akik mind meg akarják nyerni a 45,6 milliárd won nyereményt.