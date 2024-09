Különleges szülinapi bulival ünnepelték meg a sztárcsemete születésnapját.

Gigi Hadid és Zayn Malik közös gyermeke, Khai szeptember 19-én töltötte be negyedik életévét, amelyet – mint kiderült – egy egész héten át ünnepeltek. Bár a szupermodell és a One Direction fiúzenekar egykori tagja már nem alkotnak egy párt, kislányuknak igyekeznek mindent megadni; erről tanúskodik az a bejegyzés is, amelyet Hadid közzétett az Instagramján.

Khai több tortát is kapott, köztük egy szivárványosat és egy Yoda-tortát is, de ugrálóvárral is kedveskedtek neki a születésnapja alkalmából.

„A mi kislányunk ma 4 éves lett, és egész héten ezt ünnepeltük! Imádja az állatokat, a zenét, baby yodát, mindent, ami természet, a bogarakat, az Utódokat, bármit, ami puha, miniatűr, és ha lehet, reggeltől estig a vízben van. Kíváncsi, kalandvágyó, szeretetteljes, nagyon okos és vicces! Khai, ez életem legnagyobb boldogsága és büszkesége, hogy az anyukád lehetek. Köszönöm, ez volt életem legjobb négy éve. Te mindig emlékeztetsz arra, hogy minden nap a legteljesebb életet kell élnem, a legegyszerűbb és leggyönyörűbb módon. A lehetőségeid végtelenek, legédesebb szerelmem!” – üzente gyermekének a modell, aki a rajongók legnagyobb örömére a bejegyzés a kislány teljes nevét is megosztotta.

(via PageSix)