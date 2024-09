A Sztárbox ringje után a színpadon is megvillantja tehetségét.

Ahogy arról az Indexen is írtunk, augusztus végén derült ki, hogy Schobert Norbert és Rubint Réka középső gyermeke, ifj. Schobert Norbert a Megasztár tehetségkutató műsorában méretteti meg magát.

Ez valóban egy nagy lépés, de volt egy célom: a közönségnek átadni azt, amit én érzek, amikor énekelek, és nyilván kíváncsi voltam arra is, hogy a zsűrinek mi a véleménye. Egy ideje már bennem volt, hogy kipróbáljam magam, most értem meg arra, hogy ezt meg is tegyem