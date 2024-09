Továbbra is dúl a szerelem.

Fotó: RTL

Hamarosan elindul az RTL társkereső realityjének 7. évada. Gergő gazda és Kíra a Házasodna a gazda előző szezonjában találtak egymásra, és azóta is dúl a szerelem közöttük. A szerelmespár a Reggeli című műsor vendége volt, ahol elárulták, hogy Erdélyben kezdtek új életet, és már a közös otthonukat építik.

„A családi vállalkozást már mi csináljuk. Még besegítenek ugyan a szülők, de most már – mondhatni, azért is jöttünk haza – átvettük a vállalkozást, és elkezdődött a szezon. Úgyhogy május óta folyamatosan, reggeltől estig dolgozunk. Most, hogy már itt az ősz, van egy kis pihenésünk, és van idő gondolkodni azon, mik legyenek a következő lépések”– kezdte Gergő, majd a párját arról kérdezték, mennyire tudott beilleszkedni az új életébe.

„Igazából nem volt furcsa, mert nem a hely a fontos, hanem hogy kivel jön össze az ember, és kivel éli le az életét” – mondta Kíra, aki időközben elvégzett egy személyi edző tanfolyamot is, amit kiegészítőmunkaként űz a téli időszakban