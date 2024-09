Nosztalgikus hangulatba került a színésznő.

Fotó: TV2

Oszvald Marika 72 évesen is kirobbanó formának örvend, és bár sosem volt félős típus, azt azonban mégis kevesen gondolták volna róla, hogy ennyi idősen kipróbálja magát egy extrém sportban. A Kossuth- és Jászai Mari-díjas magyar színésznő nem is lehetne boldogabb, hiszen kisunokája, Vince születését egy csodaként élte meg. Rendszeresen találkozik lánya családjával, unokájával bolondozik, és közben a színpadon is fiatalokat megszégyenítő energiával van jelen.

Sok régi fotóm van, ezeket nézegetve szembesül vele az ember lánya, mennyit változik, ahogy múlnak az évek... De nem jajveszékelek rajta, hogy régen milyen jól néztem ki, hanem örülök neki. Tény, hogy látszik a kontraszt, hiszen a két kép között csak eltelt ötvenvalahány év. De ez ennél már csak több lesz. Majd, amikor tíz év múlva visszanézem ezt a mostani képet, akkor is biztos örülni fogok neki

– mondta a Storynak a tőle megszokott derűvel a színésznő.