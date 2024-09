Úgy érzi, végre kezdik a saját érdemei miatt elismerni.

Élete eddigi legjobb pillanatát köszönheti a Sztárboxnak Schóbert Lara. Rubint Réka és Schobert Norbert lánya az RTL bokszgála-műsorának második adásában mérkőzött meg Pap Dorcival, és pehelysúlyú összecsapásból végül a fitneszedzőt hozták ki győztesként. Schóbert a Blikknek elmondta, hogy keményen meg kellett dolgozzon a sikerért: naponta utazott Szentendréről Érdre, hogy Dobrádi Zsolttal készülhessen. Mint mondta, az utóbbi időben rengeteg minden történt a magánéletében, ami megviselte, és akár abbahagyhatta volna a bokszot is, de végül kitartott.

Magánéletem egyáltalán nincs, de nem bánom, ez most egy megfeszülős időszak, jelenleg csak a boksz létezik számomra, az edzéseim, a munka és a regenerálódás mellett. Az a gondolat hajt, hogy most vagyok fiatal, most tudom megalapozni a jövőmet. Később hálás leszek magamnak, hogy erre, és nem a szórakozásra fókuszáltam. Vannak álmaim, céljaim: edzősködöm, vannak fellépéseim. Ha megnyerem a döntőt, szeretnék részt venni a Hell Boxing Kingsen is