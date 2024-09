Mór 17-, Barka pedig 15 éves múlt.

Epres Panni mindig is azon hírességek közé tartozott, aki óvta magánéletét a nyilvánosságtól. Mint most a Glamour magazinnak felidézte, akkor kezdett érdeklődni iránta igazán a bulvársajtó, amikor összekerült Benedek Tiborral, ráadásul ez a fajta hírnév most élsportoló fiát is utolérte.

Ezen a nyáron abba is belekóstoltam, hogy Mór is célpont lett a vízilabda eredményei miatt. Szerettem volna ezt tizennyolc éves koráig kitolni, de nem sikerült. Nemrég volt egy videós megszólalása egy meccs után, nyilván jelentkezett bennem az aggodalom. Megnéztem többször is, és azt láttam rajta, hogy úgy mond dolgokat és úgy viselkedik, hogy nem akar megfelelni senkinek. Nagy kő esett le a szívemről... Azt szeretném, hogy ez így maradjon. Nem szólok bele, mit és hogyan nyilatkozik. Nem akarom tőle ezt elvenni

– kezdte a büszke anyuka, akinek 17 éves fia mellett 15 éves lánya, Barka is egy közönség előtt zajló hivatást választott magának.

„Egy felmérés alapján azt mondják, hogy balerinának lenni a világ legnehezebb munkája, nehezebb, mint a bányászat – fizikailag is és lelkileg is. Ha ez az útja, támogatom. Bármit kitalálnak, ott állok mellettük. Látom, hogy mennyire nehéz és mennyire küzdelmes. Nem gondolom azt, hogy jogom van befolyásolni az életüket ilyen szempontból. Én itt vagyok – ha arra van szükség, hozzám lehet bújni, az ölemben sírni –, de hogy hogyan és merre mennek, az az ő döntésük. Bízom bennük.”